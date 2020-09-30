Bakan Soylu, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu

AA

Soylu, Gölbaşı ilçesindeki "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Mezuniyet Töreni"nde, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, ülkede güvenlikle ilgili kamu görevi yapan herkesin, yeni bir anlayışın, yeni bir dönemin, bir anlamda tarihi bir değişimin içinde yer aldığını söyledi.

Bir yandan terör gibi alanlara mücadele için kapasite ürettiklerini, teknik ve beşeri kapasiteyi arttırdıklarını ve yeni bir konsept geliştirdiklerini belirten Soylu, diğer yandan da doğrudan bireyi ilgilendiren trafik, uyuşturucu, siber suçlar, asayiş gibi alanlarda aynı şekilde kapasite artışı ve stratejik yaklaşımlar sergilediklerini ifade etti.

Siber suçlarda kapasite artışıyla elde ettikleri sonuçların bu sahada işlenen suçların takibiyle ilişkili olduğunu dile getiren Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar dijital sahada toplam 242 operasyon yaptık, 1544 kişi gözaltına alındı ve bunların 466'sı tutuklandı. Organize suçlarda geçen yılın tamamında ulusal ölçekteki 7 suç örgütünü çökertmiştik. Bu yıl henüz yıl tamamlanmadan 8 ulusal ölçekte organize suç örgütüne ulaştık. Bölgesel ve yerel örgütlerle beraber toplam sayı şimdilik 277'dir. Yılbaşından bu yana uyuşturucuyla ilgili yaptığımız 153 bin gözaltı, aynı hassasiyetin bir sonucudur." diye konuştu.

Bakan Soylu, önceden il düzeyinde bulunan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerini ilçe düzeyine yaydıklarını ve ilave ettikleri 1005 yeni büro amirliğiyle bu alanda vatandaşlarla olan teması arttırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu başvuru kolaylığı sayesinde geçen yılın aynı dönemine oranla koruyucu tedbir sayısı bu yıl yüzde 49, önleyici tedbir kararı sayısı da yüzde 63 oranında arttı. Aynı şekilde KADES programı vasıtasıyla da benzer bir iletişim kurduk ve programı indiren 535 bin kişiden 42 bin 544 ihbar aldık, bunlara müdahale ettik ve olası pek çok tatsız hadiseyi de engelledik. Bu ve benzeri önleyici tedbirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetlerinde yüzde 29 azalış oldu."

- "Bekçilik sadece gece sokaklarda gezip düdük öttürmekten ibaret basit bir iş değildir"

Önleyici asayiş hizmetlerinde 15 Temmuz 2016 sonrasındaki en belirgin adımlarının çarşı ve mahalle bekçileri noktasında olduğuna dikkati çeken Soylu, bugün mezun olacak 7 bin 669 kişiyle toplam bekçi sayısının 28 bin 773 olacağı bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, asayiş konusunda bir uzmanlaşmanın da gerekliliğine inandıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çarşı ve mahalle bekçiliği, sadece gece sokaklarda gezip düdük öttürmekten ibaret basit bir iş değildir. Tehlikenin nereden gelebileceğini sezmek, olaylara kanunlar çerçevesinde ve etkin şekilde müdahale edebilmek, anlık ve sağlıklı kararlar verebilmek, bölgesini tanımak ve risk analizini buna göre yapmak bu işin başarısını arttıran unsurlardır. Türkiye, bu adımdan ciddi bir verim almıştır. Çok net bir göstergemiz var. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin sahada görev yapmaya başladığı 2017 yılında ülkemizde günlük evden hırsızlık ortalaması 282'ydi. Bugün itibarıyla bu ortalama 148'dir. Allah nasip ederse 2021 yılının sonunda biz bu rakamı 100'e çekmiş olalım. Böylece Avrupa ve dünyada bu noktada tek olalım. Hatta bir de uluslararası kıyaslama yaparsak 100 bin kişi başına düşen evden hırsızlık rakamında 2018 yılında Almanya 393, İtalya 316 ve İngiltere rakamı 715'tir. Türkiye'de ise bu rakam 2018 yılı için 94, 2019 yılı için 80'dir.

- "1294 kayıp çocuğun bulunup ailesine teslim edilmesini sağlamışlardır"

Büyükşehirlere ilişkin günlük evden hırsızlık rakamlarını paylaşan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerimiz bazında da günlük evden hırsızlık ortalaması 2017-2020 arasında İstanbul'da 78'den 33'e, Ankara'da 34'ten 3'e, İzmir'de ise 21'den 6'ya gerilemiştir. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz, 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2020 arasında toplam 5 bin 630 hırsızlık olayına müdahale etmişlerdir. 1294 kayıp çocuğun bulunup ailesine teslim edilmesini sağlamışlardır. 18 yaşın üstündeki 4 bin 165 şahsın bulunmasını ve aranma kaydı olan 88 bin 746 şahıs hakkında da işlem yapılmasını temin etmişlerdir. Bunun haricinde el bombasından uzun namlulu silaha kadar pek çok suç aletinin yakalanmasında, ciddi miktarda da uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde de yine bu arkadaşlarımız rol almışlardır."

Konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından okulu dereceyle bitiren çarşı ve mahalle bekçilerine hediyeleri verildi.