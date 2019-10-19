SON DAKİKA AÇIKLAMA: Bakan Soylu: Bu sabah 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadele Türkiye'nin her noktasında devam etmektedir. İçeride de dışarıda da kararlılık devam edecektir. Bu sabah itibariyle 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı. Kış operasyonlarına başladık tasfiye etmeden bırakmayız"