İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın olduğu Bartın'ın Amasra ilçesinde açıklamalarda bulunuyor...

SÜLEYMAN SOYLU:Çevreden gelen ve buranın tahlisiye arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Diğer bölgeden yollara çıktılar. Teknik olan konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarımız sürdüyor. Olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte hem arama kurtarmaya nezaret ediyor. 2 ambulans uçak Zonguldak'taki havalimanına intikal ettirildi.Burada sahra hastanesi oluşturuldu. Bartın'daki hastaneye de intikaller yapılıyor. Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tamlo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bir kısmı patlamadan sonra üst kata çıktı. Bir kısmnı kurtarıldı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz hastaneye intikal halinde ve 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Diğerler yaralılar tedavi altında, yanık olan bir kısmının İstanbula'a intikali gerçekleşiyor. Öncelikle aşağıda hakikaten büyük mücadele ortaya konuyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

FATİH DÖNMEZ: Saat 16-24 vardiyasında patlama hadisesi meydana geldi. Öncelikle müessede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Biraz önce sayın bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var. Arkadaşlarımızın yaptığı ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Fayton dediğimiz mini raylı sistem galerilerin bir kısmına ulaşıyor. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında herhangi eksikliğimiz yok. Sürekli koordinasyon içindeyiz.



