Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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