Bakan Soylu, AB Komiseri Johansson ile görüştü

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te bulunan Bakan Soylu, Johansson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin düzensiz göç ile mücadelesi, sınır güvenliği, göç ve sınır yönetimi projeleri ile ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.