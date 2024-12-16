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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:58
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        "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz"
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), maliyetlerde yükseliş olmamasına rağmen fiyat artışları yapan ve kartelleşme eğilimi gösteren sektörler ile bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için inceleme başlattı.

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz" dedi.

        Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceklerini de söyleyen Şimşek, "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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