Bakan Şimşek: "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), maliyetlerde yükseliş olmamasına rağmen fiyat artışları yapan ve kartelleşme eğilimi gösteren sektörler ile bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için inceleme başlattı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz" dedi.

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Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceklerini de söyleyen Şimşek, "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.