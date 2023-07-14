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        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan G20'ye katılacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 11:51
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan G20'ye katılacak
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        Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

        Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak

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