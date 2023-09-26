Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.326,97 %0,27
        DOLAR 27,2660 %0,22
        EURO 28,9204 %0,27
        ALTIN 1.676,24 %0,00
        FAİZ 23,51 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,19 %-0,33
        BITCOIN 26.240,00 %-0,19
        GBP/TRY 33,2457 %-0,02
        EUR/USD 1,0599 %0,06
        BRENT 92,50 %-0,85
        ÇEYREK ALTIN 2.740,65 %0,00
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Türkiye, AIIB’den 4 milyar dolar finansman sağladı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Türkiye, AIIB’den 4 milyar dolar finansman sağladı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mısır'da düzenlenen Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamalar yapan Şimşek, "Türkiye, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumundadır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağladı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mısır'da düzenlenen Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısı katılımı ile ilgili Twitter (X) üzerinden yazılı olarak bilgi veren Bakan Şimşek,

        "Kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısına katıldık.

        - Türkiye, AIIB’den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumundadır. AIIB Başkanı ve Maliye Bakanları ile ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk.

        - Bu yılki toplantının teması olan “Sustainable Growth in a Challenging World” “Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme” konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik.

        - Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli.

        - Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır’ın Maliye Bakanı Sayın Mohamed Maait’e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" açıklamasını yayınladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Habertürk Anasayfa