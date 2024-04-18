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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık' çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık' çağrısı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira ve ücret gibi gelirleri elde ettiği halde beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellefi tespit ettiklerini bildirerek, "Beyanname vermeyen mükelleflerimizi, ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:44 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:44
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        Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık' çağrısı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılında elde edilen gelirlerin beyan edilmesine yönelik paylaşım yaptı.

        Geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellef ile ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefin gelir vergisi beyannamesi verdiğine işaret eden Şimşek, beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflere teşekkür etti.

        Bakan Şimşek, beyanname vermeyen mükelleflere yönelik de çağrıda bulunarak, "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız." görüşünü paylaştı.

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