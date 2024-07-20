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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığını belirterek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif korudu" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:59
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        Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Moody's'in Türkiye'nin ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin paylaşım yaptı.

        Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu." değerlendirmesinde bulundu.

        Şimşek, ekonomideki dengelenmenin, azalan dış finansman ihtiyacının, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon sürecinin not artışında etkili olduğunu vurguladı.

        Ülke görünümünün pozitif olarak korunmasının programa duyulan güveni yansıttığının ve potansiyel not artışlarına işaret ettiğinin altını çizen Şimşek, "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Bakan Şimşek'in paylaşımında yer alan grafiğe göre, Mayıs 2023'te Türkiye'nin kredi notunun B2 (durağan) mevcut notun ise B1 (pozitif) olduğu görülüyor.

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