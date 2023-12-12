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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Şimşek'ten kira açıklaması - Emlak Haberleri

        Bakan Şimşek'ten kira açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:21
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT'nin paylaştığı Bloomberg Businessweek Türkiye'de yer alan 'Kira fiyatları üç yıl sonunda geriledi' başlıklı haberini alıntılayarak kira fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

        Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

        "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.

        Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak.

        Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."

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