Bakan Şimşek'ten Erkan ve Kavcıoğlu'na kutlama

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek ayrıca yaptığı bir paylaşımda ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutlayarak, "30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sayın Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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