Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Bakan Şimşek'ten Erkan ve Kavcıoğlu'na kutlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla TCMB Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan ve BDDK Başkanlığına getirilen Şahap Kavcıoğlu'nu tebrik etti

Giriş: 10.06.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Şimşek'ten Erkan ve Kavcıoğlu'na kutlama
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek ayrıca yaptığı bir paylaşımda ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutlayarak, "30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sayın Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Su içsem bile yarıyor" diyorsanız... İşte sebebi!
Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem!
Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem!
İstanbul'u yakıp kül eden
İstanbul'u yakıp kül eden "Büyük İstanbul Yangını!"
Sokağa atılan Karamel Fransa'dan sahiplenildi
Sokağa atılan Karamel Fransa'dan sahiplenildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.