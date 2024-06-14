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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:10
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        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün TCMB tarafından yayımlanan haziran ayı piyasa katılımcıları anketine sonrası açıklamada bulundu.

        Enflasyon beklentisinde gerileme
        Enflasyon beklentisinde gerileme

        Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.

        Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."

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