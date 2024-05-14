Bakan Şimşek: Tasarruf paketi rakamı yaz sonunda duyurulabilir

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı'na katıldı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Bakan Şimşek ardından düşünce kuruluşu Bruegel’in düzenlediği Türkiye konulu panele katıldı. OVP'ye yönelik Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Şimşek "Kur Korumalı Mevduat’tan tam çıkış için hiçbir zaman kesin tarih vermedik" dedi.

"Birden fazla sorunumuz ve kısıtlamamız olduğu için kademeli bir yaklaşım benimsedik. Sürekli bir optimizasyon söz konusu" diyen Şimşek Rusya ile ihracat konusunda da değerlendirmede bulundu.

Şimşek "Yaptırım uygulanan kişi ya da kuruluşlarla ticaret yapmıyoruz ve yaptırım uygulanan mallardan da kaçınıyoruz" ifadelerini kullandı. * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.