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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta düşüş bekliyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta düşüş bekliyoruz

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:15
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        Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından açıklamalarda bulundu.

        Şimşek açıklamasında "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz" diyen Bakan Şimşek "Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek" diye ekledi.

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