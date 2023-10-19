Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.883,28 %0,52
        DOLAR 28,0030 %0,00
        EURO 29,5927 %0,19
        ALTIN 1.759,52 %0,43
        FAİZ 23,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,75 %0,92
        BITCOIN 28.348,00 %0,31
        GBP/TRY 33,9790 %-0,15
        EUR/USD 1,0537 %0,00
        BRENT 90,29 %-1,32
        ÇEYREK ALTIN 2.876,90 %0,44
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek Fransa'da temaslarda bulunacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek Fransa'da temaslarda bulunacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek Fransa'da temaslarda bulunacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

        Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.

        Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

        Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.

        Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        ABD Kongre binasında protesto
        ABD Kongre binasında protesto
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Habertürk Anasayfa