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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:42
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        Enflasyon beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

        Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

        "Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi.

        Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı.

        Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz."

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