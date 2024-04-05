Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek açıklamasında "Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız. Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor" diye ekledi.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.