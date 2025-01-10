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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, depremzede mükellefler için mücbir sebep halini uzattı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, küçük ve orta ölçekli depremzede mükellefler için mücbir sebep halini uzattı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki mükelleflerin yüzde 80'ini kapsayacak şekilde küçük ve orta ölçekli işletmelerin mücbir sebep halinin 31 Mayıs'a kadar uzatılması kararını aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:26
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        Depremzedeler için mücbir sebep hali uzatıldı
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        Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı mükelleflere yönelik mücbir sebep hali uzatıldı.

        Şimşek, bu konudaki yetkisini kullanarak, söz konusu mükelleflerden 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olanların mücbir sebep halinin 31 Mayıs'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

        Bakanlık tarafından depremlerden etkilenen yerlerde 6 Şubat 2023 itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların vergi kanunları uygulaması bakımından mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmişti.

        "MÜKELLEFLERİN YÜZDE 80'İNİ KAPSADIK"

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, deprem bölgesinde yaklaşık 22 aydır süren mücbir sebep halini küçük ve orta ölçekli mükellefler açısından 6 ay daha uzattıklarını belirterek, "Buna göre, 2022 yılı toplam cirosu 2,5 milyon liranın altında kalan 73 bin 87 mükellefin mücbir sebep halini uzatmış olduk. Böylece, bölgede bulunan mükelleflerin yüzde 80'ini kapsama aldık. Belirlediğimiz 2,5 milyon lira ciro tutarı 2024 yıl sonu fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyon liraya tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

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        Kapsama girmeyen mükelleflere sağlanan imkanlara da dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "Cirosu 2,5 milyon lirayı aşan mükelleflerin mücbir sebep hali 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla sona erdi. Depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin kendileri için devam ettiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel talepte bulunabilecek. Bu mükelleflerin durumları ayrıca değerlendirilecek."

        24 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

        Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı, konuya ilişkin detayların yer aldığı sirküler hazırladı.

        Sirkülere göre, 1 Ocak 2023 ila 6 Şubat 2023 tarihleri arasında bu yerlerde işe başlayanlar ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti olmayıp 2022 takvim yılında sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar yönünden gelir vergisi mükellefi olanların mücbir sebep hali de uzatıldı.

        Bu yerlerdeki mücbir sebep hali uzatılan mükelleflerin mücbir sebep süresince ertelenmiş beyannamelerine ilişkin beyan ve ödeme süreleri için de özel bir takvim belirlendi. Bakanlık, aylık, üç aylık ve yıllık vergi beyannameleri için vergi türleri itibarıyla farklı beyanname verme süreleri ve ödeme süreleri oluşturdu.

        Deprem bölgesinde kayıtlı araçların motorlu taşıtlar vergisinin ödeme sürelerinin uzatılması da uygun bulundu. Buna göre 2023 yılı ikinci taksiti, 2024 yılı birinci ve ikinci taksitleri ile 2025 yılı birinci taksitine ilişkin ödemelerin 30 Haziran'a kadar yapılması gerekiyor.

        Ayrıca, mücbir sebep hali uzatılan borçlular taksitlendirme talebinde bulunabilecek. Gerekli şartları taşıyanların borçları faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

        Mücbir sebep hali uzayan mükellefler 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki başvurularını 31 Ağustos'a kadar yapabilecek. Mükellefler, peşin ödeme dahil ilk taksitlerini 30 Eylül salı günü sonuna kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek.

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