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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altına geriledi - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altına geriledi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğini belirterek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:10
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        Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi
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        Bakan Mehmet Şimşek bugün açıklanan cari işlemler hesabı verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altına geriledi. Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 8 ayında portföy girişleri 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" ifadelerini kullandı.

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