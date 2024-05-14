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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek Brüksel'e gitti - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek Brüksel'e gitti

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek, "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğine katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:25
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        Bakan Şimşek Brüksel'e gitti
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti. Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya gelecek.

        Bakan Şimşek, programı kapsamında Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşma yapacak.

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