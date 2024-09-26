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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 08:50 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:50
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        Bakan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüştü
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        Edinilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

        Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

        Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

        Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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