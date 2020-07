Bakan Selçuk’un talimatıyla Suudi Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi - İSTANBUL

AA

Suudi Arabistan’a 17 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında, Suudi Arabistan doğup büyüyen Trabzonlu Merve Özer ile evlendi.2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin, mart ayında da 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocukları dünyaya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede mahsur kalan aile, sesini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.Başvurularının ardından gelecek müjdeli bir haberi bekleyen Huyluoğlu ailesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ulaştı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatının ardından Suudi Arabistan yetkilileriyle iletişime geçildi. Bakanlık, öncelikle Suudi Arabistan makamlarınca beşizlerin nüfus kayıt işlemlerini yaptı. Ardından Suudi Arabistan'daki Cidde Başkonsolosluğu'nda beşizlere kimlik çıkartıldı. Türkiye’ye dönmeleri için de tüm masrafları Bakanlık tarafından karşılanan Huyluoğlu ailesi, 6 çocuklarıyla dün Türk Hava Yolları'nın Medine'den kalkan tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Huyluoğlu ailesini, İstanbul Havalimanı'nda görevliler karşıladı. Görevliler işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen aileye bebeklerinin ihtiyaçları için yardımcı oldu. Anne Merve Özer Huyluoğlu havalimanın bebek bakım odasında bebeklerinin temizliğini yaparken, baba Hüseyin Huyluoğlu da ona yardım etti.Havalimanı çalışanları da beşizlere ve Huyluoğlu ailesine yakın ilgi gösterdi.- "Buraya onların sayesinde geldik"Hüseyin Huyluoğlu, burada Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, beşiz bebeklerinin Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina döneminde dünyaya geldiğini, bu nedenle Türkiye'ye gelemediklerini söyledi.Bu süreçte çocuklarının pasaportunu çıkartamadığını belirten Huyluoğlu, "Yabancı bir ülkedeyiz. Yabancı ülkelerin kendi şartları var. CİMER üzerinden başvuru yapmıştım. 10 Mayıs gibi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bize ulaştı. Bana nasıl, neler yapacağımı anlattılar, yardımcı oldular. Buraya onların sayesinde geldik. Yoksa gelemezdik." diye konuştu.Beşiz babası olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Huyluoğlu, "Ama bazen baş etmekte zorlanıyoruz. 5'i birlikte uyanıyor. Beşi birden yemek istiyor. 5'i birden muhabbet istiyor. 5 küçük bebek ile aynı anda uğraşmak zor oluyor. Beşiz babası olmak farklı ve özel bir duygu." ifadelerini kullandı.- "Hatay'da annemin evine yerleşeceğiz"Huyluoğlu, Hatay'a ailesinin yanına yerleşeceğini anlatarak, orada yeniden bir düzen kurmaya çalışacağını kaydetti.Gelecek için şu anda net bir planın olmadığını aktaran Huyluoğlu, "Gelme planımız vardı ve geldik. Hatay'da annemin evine yerleşeceğiz. Kendimizi toparlayana kadar orada kalacağız. 4 aydır mahsur kalmıştık. Maddi, manevi olarak zorlandık. Artık kendimizi manevi olarak toparlamamız lazım. Karantina döneminde orası Türkiye gibi değildi, zordu. Dışarı çıkamıyorsunuz, iş yok, yabancı memleket." şeklinde konuştu.Huyluoğlu, beşizlerden ikisinin çeşitli sağlık problemlerini bulunduğu ifade ederek, bu konuda yardım istedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt ve Bakanlık yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür eden Huyluoğlu, "Her konuda bize yardımcı oldular. Pasaport konusunda, bilet konusunda." dedi.- "Maddi, manevi desteğe ihtiyacımız var"Anne Merve Özer Huyluoğlu da beşiz annesi olmanın çok değişik bir duygu olduğuna vurgu yaparak, "Anlatılmaz yaşanır diyebilirim. Elbette zor. Ama dünyaya bedel, her şeye değer. İlk zamanlar bebekleri ayırt edemiyordum. Şu an ayırt edebiliyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye'ye dönmelerinde emeği geçen yetkililere teşekkür eden Huyluoğlu, "Allah razı olsun. Allah ne muratları versin. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O hayatta olduğu sürece sırtımız yere gelmez." şeklinde konuştu.Açıklamanın ardından Huyluoğlu ailesi, THY uçağıyla Hatay'a gitmek üzere iç hatlar terminaline geçti.