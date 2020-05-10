Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Edirne'deki meslektaşlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında internet ortamında yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Edirne'de görev yapan öğretmenlerle buluştu.Bakan Selçuk'un, meslektaşlarıyla buluşmasında, salgın sürecinde yaşananlar ve okullara geri dönüldüğünde gerçekleştirilmeyi bekleyen planlar gündemi oluşturdu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde eğitimde boşluğa izin vermedikleri için öğretmenlere teşekkür etti.Bu dönemde koruyucu ekipman, destek eğitimi gibi toplumun neye ihtiyacı varsa ilk koşan meslek gruplarından birinin öğretmenler olduğunu vurgulayan Selçuk, meslektaşlarından bundan sonra da yardıma ihtiyaç duyanların yanında olmalarını istedi.Bakan Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ve telafi eğitimleri üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:"Evlerinizde çalıştığınızı, hazırlık yaptığınızı, velilerinizle görüştüğünüzü biliyorum. Okullarımıza geri döndüğümüzde çocuklarımızın fiziksel sağlığını ve ruhsal sağlığını önceleyerek eksikliklerimizi telafi edeceğiz ama bunu yaparken acele etmeyeceğiz. Eğer yüksek bir beklenti oluşturursak çocuklarımız bu dönemden kaynaklanan eksiklikleri kendi eksiklikleri zannedebilir. Bizim için önemli olan çocuklarımız. Pek çok formüle karşı senaryomuz var."Öğretmenler de kendi alanlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.- Öğretmenlerin çocuklarından "okulları açın" çağrısıGörüşme sırasında öğretmen anne babalarının yanında bulunan çocukların "okulların açılması" isteklerini dile getirmeleri üzerine Bakan Selçuk, "Doktorlar virüsün bulaşma tehlikesi azaldı dediğinde okulları açacağız." diyerek, teneffüste top oynama tekliflerini de kabul etti.
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