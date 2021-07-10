Bakan Selçuk, vapur gezisinde öğrencilerle

Bakan Selçuk, Üsküdar'dan hareket eden Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.
Öğrencilerle sohbet edip, fotoğraf çektiren Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, "Telafide Ben de Varım" çalışması kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 140 öğrenciyle bir araya geldiklerini belirtti.
"ASLINDA BU BİR TARİH DERSİ"
Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Liseliler burada, ortaokullar burada. Sizlerle bir İstanbul yolculuğu yapıyoruz. İstanbul'un tarihini tanıtma. Aslında bu bir tarih dersi. Ama aslında bir seyahat. Nereye seyahat? Geçmişe seyahat, geleceğe seyahat. Ve sizleri burada görmek, sizlerle birlikte İstanbul'u dinlemek gerçekten harika. 'Telafide Ben de Varım' kampanyasında 25 öğretmenimiz de şu anda bizimle birlikte. Burası da bir okul, burası da bir sınıf. Burası da bir eğitim mekanı. Bugün Üsküdar Belediyemizin katkılarıyla tarih dersini sizlerle beraber burada işliyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum."
"TELAFİDE BEN DE VARIM"
Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından etkinliğe katılan öğrenciler hep bir ağızdan "Telafide Ben de Varım" dedi.
Etkinlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müzesi Müdürü ve Tarihçi Şehmuz Turan tarafından öğrencilere İstanbul'un sarayları, camileri, koruları, yalıları başta olmak üzere tarihi mekanlara ilişkin bilgi verildi.
Etkinlikte Selçuk'a İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!