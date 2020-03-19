Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Rize'den çay desteği

AA

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 81 ilde 81 okula çay gönderme sözü verdi.

Metin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." tweetinin ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe, kuru çay ile katkı vereceklerini belirtti.

Metin, "Duyduk ki 40 dakikalık teneffüste çocuklarımıza tatlısından tuzlusuna memleketimizin dört bir yanından ikramlar yapılacakmış. Ee bu ziyafeti çay ile taçlandırmak lazım diye düşündük. 81 ilimizde 81 okula çaylar, çayın başkenti Rize'den." ifadesini kullandı.