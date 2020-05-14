Bakan Selçuk uluslararası imam hatip okulları öğrencileri ile buluştu

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 70'i aşkın ülkeden uluslararası imam hatip okullarında okuyan yüzlerce öğrencinin katıldığı video konferansta Bakan Ziya Selçuk, öğrencileri dinledi. Samimi ortamda gerçekleşen sohbette eğlenceli diyaloglar kayda geçti.
Selçuk'un uluslararası imam hatip okulları öğrencileri ile yaptığı görüşmeye Türkiye'deki tüm uluslararası imam hatip liselerinden 229 öğrenci ve 65 öğretmen katıldı.
Bakan Selçuk, uluslararası imam hatip liselerinin diplomatik ilişkilerde büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Öğrencilerin Türkiye ile uyumu ve dünyayla bütünleşmesini çok değerli bulduğunu anlatan Selçuk, "Sizin için neler yapabiliriz, sizleri nasıl geliştirebiliriz bunun için çalışıyoruz." dedi.
GENÇLERE TAVSİYELER
Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a başarılı olmak için önerilerini sordu. "En büyük hayalim sizin gibi bakan olmak." diyen ve bunun için tavsiye isteyen Ali Masangila'ya Bakan Selçuk'un yanıtı, "Bunlar kısmet işi. Bunun için kendinizi iyi yetiştirmeniz, sosyal olmanız, sorumluluk almanız, girişimci olmanız, insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet etmekten zevk almanız lazım. Hayat görüşünüzü geliştirmek için çok okumanız lazım. Bir hedef edinip o hedef doğrultusunda adım adım ilerlemekte fayda var" şeklinde oldu.
Amir Ali'nin ise Bakan Selçuk'un karantina günlerini nasıl geçirdiğini merak etmesi üzerine Selçuk, "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum. Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım. Her zaman zor durumlarda bazı insanların fedakarlık yapması gerekiyor. Bunu yaptığımız için şükrediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Selçuk, heyecandan yerinde duramayan Kamerunlu Yusuf Adamov'a kendi oğlunun adının da Yusuf olduğunu, öğrencinin enerjisine hayranlığını söyledi. Adamov'un "Siz karantinaya girseydiniz normalleşme süreci biraz daha geç gelecekti." sözleri üzerine Selçuk, öğrenciye "Umutlu olun. Güzel olacak." diye seslendi. Kamerunlu Yusuf'un Türkçe deyimlere hakimiyetiyle verdiği "Umut fakirin ekmeği" cevabı etkinliğe katılanları gülümsetti.
Afganistanlı Naveedullah Nori gibi 2 aydır ailelerinden uzakta olan ve ülkelerine ne zaman geri dönebileceğini merak eden öğrencilere de Selçuk, "Normalleşme aşama aşama, kademe kademe oluyor. Tedbirleri alarak bunu bir şekilde kontrol ediyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki süreç daha da olumlu olacak. Sizin bir an önce rahata ermeniz için, ailelerinizle görüşebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz ama riske girmeden." yanıtını verdi.
Konya'da eğitim alan Saad Jowhar'ın ise içinde bulunulan uzaktan eğitim sürecine ilişkin, "Bu zor süreçte EBA canlı derslerle açığımızı kapatabildik. Kuşkusuz ki bunda sizin ve ekibinizin emeği çok büyük. Sizi bazen babamız, abimiz gibi bazen de derse giren bir öğretmenimiz gibi hissediyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, "Ortak dil olarak Türkçe'de buluşuyor, ortak insani değerleri gerçekleştirecek her işi birlikte başarmaya çalışıyoruz. Bizler, bu okullarda uluslararası vizyon kazanmak anlamında avantajlıyız. İleride ülkelerimizde Türkiye'nin gönüllü temsilcileri olacağız." diyen Kırımlı Kamilla Botasheva'nın müfredata dahil edilmesini istediği uluslararası basın, kültür elçiliği gibi bazı dersler içinse çalışma yapma sözü verdi.
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