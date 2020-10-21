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Bakan Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ile mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmeye, mesleği olan vatandaşların ise mesleki niteliklerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

KURSİYERLERİMİZİN YÜZDE 57'Sİ KADIN



Mesleki Eğitim Kurslarına katılanların yüzde 57’sinin kadın olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, “2002 yılından 2020 yılının Eylül ayına kadar toplam 1,7 milyon aşkın kişiyi meslek sahibi yaptık. Normalleşme Döneminin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 1 Haziran’dan Ağustos ayına kadar ise 28 bini aşkın vatandaşımızı kurslardan yararlandırdık”

Mesleki Eğitim Kurslarına katılım sağlayan kursiyerlere yapılan maddi desteklere ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Her bir kursiyerimize, eğitime katıldığı gün kadar ödeme yapıyoruz. Bu doğrultuda istihdam garantili kurslarda 40 TL, geleneksel mesleklerde düzenlenen kurslarda 40 TL, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili kurslarda 60 TL, MEGİP kapsamındaki kurslarda ise kişilere 89,40 TL katkıda bulunuyoruz. Ayrıca mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımızın eğitim süresince genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyoruz.”