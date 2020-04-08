08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRMOB ve TOBB Başkanlarıyla "Kısa Çalışma Ödeneği"ni görüştü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, TÜRMOB İl Başkanları ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, Kısa Çalışma Ödeneği'ni değerlendirdi.
Bakan Selçuk görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinde yer alan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasını daha da kolaylaştırdıklarını anımsattı.
Kısa çalışma ödeneğinden daha fazla kişinin yararlanması için prim şartını 450 güne, sözleşme süresini de 60 güne indirdiklerini bildiren Bakan Selçuk, kısa çalışma kapsamındaki çalışanların genel sağlık sigorta primlerinin de karşılanacağını kaydetti.
İstihdamı koruma ve kısa çalışma ödeneğine başvuru çağrısını yineleyen Bakan Selçuk, bu süreçte muhasebeciler ve mali müşavirlerin işveren danışmanı olarak yaptıkları işin aslında bir kamu hizmeti olduğuna dikkat çekti.
Muhasebeciler ve mali müşavirlerin düzenlemelerin ilk muhatabı olduklarını belirten Bakan Selçuk, sosyal diyaloğun önemine değinerek, kısa çalışma ödeneği sürecinin hızlı işlemesi için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
Bakan Selçuk, koronavirüsten olumsuz etkilenen sektörler için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay ertelediklerini bildirdi.
2 ay olan telafi çalışması süresini 4 aya çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, asgari ücret desteğinin 2020 yılı boyunca 75 lira olarak devam edeceği bilgisini de paylaştı.
Bakan Selçuk, TÜRMOB ve TOBB ailesine "Milli Dayanışma Kampanyası"na yaptıkları bağıştan dolayı da teşekkürlerini iletti.
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