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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Atama Töreni’ni yapacaklarını açıkladı
Atamalar ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, “Geçtiğimiz günlerde 2 bin 504 engelli memur alımı yapılacağını duyurmuştuk. Engelli memur adaylarımız başvurularını 29 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında yaptı. Başvuru yapan hak sahiplerinin kura ile atamalarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Bakan Selçuk, “Bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz, öğretmen, mühendis, hemşire gibi unvanlı kadrolara atanacak.” ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, ön lisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2.504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini söyledi.
“3 BİN 274 GENCİMİZİ KAMUDA İSTİHDAM EDECEĞİZ”
Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencin de kamuda istihdam edileceğini açıklayan Bakan Selçuk, “Engelli kardeşlerimizi ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan programda yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Etkinlik kapsamında işitme engelliler işaret dili ile İstiklal Marşı söyleyecek, engelli mehteran takımı gösteri sunacak ve müzik dinletisi yapılacak.
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