Bakan Selçuk: "Okulların açılmasına, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik"

Selçuk, sosyal medya hesabından anaokul ve 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla "#yaşasınokulumuz" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Okulların açılmasına ilişkin farklı illerden gelen fotoğrafları da paylaşımına ekleyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir okulun yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun, coşku, istek, heves, bilgi, sevgi ve daha çok şey gerek. Şükür, kavuştuk bunlara. Eskiden ara ara sınıf kapılarını açar, 'Her şey yolunda mı çocuklar?' diye sorardım. Bugün illere, ilçelere, köy okullarına bağlandım telefonla. Ankara'daki okullarımıza uğruyorum. 'Her şey yolunda Ziya Hoca'm.' dediler. Dört bir yandan fotoğraflar geliyor. Her gelen fotoğrafı burada bir bayram tebriği almış gibi karşılıyoruz. Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik."