Bakan Selçuk; “159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağladık”
İşverenlerin Normalleşme Desteğinden yararlanmak için talepte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, “159 bine yakın işverenimiz Normalleşme desteğinden yararlanma hakkını elde etti” dedi.
Bakan Selçuk, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verilen desteğin ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdürdüklerini, böylece istihdamı korumaya devam ettiklerini söyledi.
Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.”
BAŞVURULAR E-SGK ARACILIĞIYLA
Bakan Selçuk, normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için işyerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olabileceğini kaydederek, işverenlerin izlemesi gereken adımları şu şekilde anlattı: “Normalleşme Desteğine başvuru yapmak isteyen işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak, ‘e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir.”
Normalleşme Desteğinden yararlanma kapsamına giren çalışanlara ilişkin kontrollerin sistem tarafından elektronik ortamda yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, işlemin onaylanması durumunda bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek duyulmadığını hatırlattı.
Normalleşme Desteğinden 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan işyerlerindeki, kısa çalışma veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenlerine geçmeleriyle birlikte yararlanmaya başlayacak. Destek 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek.
Normal çalışma düzenine geçen çalışan, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar hesaplanacak. İşverenlerin SGK’ya ödeyecekleri primlerden azami olarak 1.103 lira mahsuplaşma yapılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!