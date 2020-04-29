Bakan Selçuk: "LGS tarihiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak."Bakan Selçuk: "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek."

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