30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
G20 kapsamında 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek Çalışma ve İstihdam Bakanları toplantısının 10’uncusu dönem başkanlığını yürüten Japonya’da gerçekleştirilecek. Toplantıya G20 üyesi ve davetli ülke bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sosyal taraf temsilcileri katılacak.
Türkiye’yi temsilen toplantıya katılacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Demografik Değişim başlıklı oturumdaki konuşmasında Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgi verecek.
ENDONEZYA İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANACAK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı boyunca ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Bakan Selçuk, Tayland Çalışma Bakanı Chatu Mongol Sonakul, İngiltere İstihdam Bakanı Mims Davies, Avrupa Birliği Komiseri Marianne Thyssen, Senegal Çalışma, Sosyal Diyalog ve Kurumlarla İlişkiler Bakanı Samba Sy ve ISSA Başkanı Prof. Joachim Breuer ile görüşecek. Bakan Selçuk, Endonezya İşgücü Bakanı Muhammed Hanif Dhakiri ile de Mutabakat Zaptı imzalayacak.
İLK KEZ 2010'DA DÜZENLENDİ
Bakanlar toplantısının ardından kabul edilecek Bakanlar Bildirgesi, istihdam alanında yapılan çalışmaların nihai çıktısı olarak kayda geçecek. Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı ilk kez 2010 tarihinde ABD’nin ev sahipliğinde yapılmıştı. G20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika,Rusya, Suudi Arabistan, ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nden oluşuyor. Toplantıya bu yıl Hollanda, Senegal, Singapur, İspanya ve Tayland davet edildi.
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