İŞKUR’un daha önce düzenlediği Sanal İstihdam Fuarlarına gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti belirten Bakan Selçuk, “Bugün ve yarın gerçekleşecek olan 4. Sanal İstihdam Fuarına 11 ilimizden katılım sağlanacak. Sanal fuarımıza pandemi döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak.” dedi.
Bakan Selçuk, geleneksel olarak düzenlenen istihdam fuarlarından farklı olarak iş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkân sunan Sanal İstihdam Fuarlarının her iki tarafa da zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan ve özel politika gerektiren grupların hizmete erişimini kolaylaştıran önemli bir adım olduğunun altını çizerek, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde yüz yüze görüşme ve mülakat yapmanın zor olduğunu ve iş arayan vatandaşların “sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar ile görüşmeler gerçekleştirebileceğini belirtti.
"SANAL FUARLA, 10 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE ARACILIK EDİLDİ"
“Sanal İstihdam Fuarı” uygulamasının ilkini 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, “Türkiye genelinde uygulanan 2. Sanal İstihdam Fuarımızı ise 25-26 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdik. 3. Sanal İstihdam Fuarımız ise 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sanal fuar süresince, 300 bine yakın vatandaşımız fuarlara kayıt oldu ve iş arayan vatandaşlarımız tarafından 200 bine yakın özgeçmiş firmalara iletildi. Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik.” ifadelerini kullandı.
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