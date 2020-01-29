AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık. Ertelenen pirim borçlarını da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanı olacak. İşsizlik ödeneğini de öne çekerek 31 Ocak'ta ödemeye başlayacağız." dedi.

"SAHADA İLK YARIDAN İTİBAREN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini belirterek, "Önceden hazırlanmış ve tatbikatları yapılmış senaryolar uyarınca hem Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde hem de Elazığ başta olmak üzere sahada ilk dakikalardan itibaren çalışmaya başladık." dedi.

Önce bölgede yer alan çocuk evleri, huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, kadın konukevleri gibi tesislerde hasar veya can kaybı olmadığını tespit ettiklerini aktaran Selçuk, çevre illerden takviye ettikleri personelin de katılımıyla depremden etkilenen vatandaşlara ilk geceden itibaren psikososyal destek hizmeti sunduklarını anlattı.

Bakan Selçuk, acil barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD ve Kızılay'la koordineli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sahadaki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Selçuk, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve depremin yaralarının hızla sarılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür milletimiz de afetten etkilenenleri yalnız bırakmıyor, kuvvetli bir dayanışma örneği sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.