09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET) gençlerin istihdamı için 17 milyon Avro destek verildiğini söyledi.
Bakan Selçuk, İŞKUR tarafından AB eş finansmanıyla yürütülecek olan “Ne Eğitimde ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Hibe Çağrısı”nın yayınlandığını belirterek yerelde kâr amacı gütmeyen kuruluşların NEET’lerin istihdamına yönelik hazırlayacakları projelere toplam 17 milyon Avro destek verdiklerini bildirdi.
Program ile kapsayıcı ve bütüncül aktif işgücü piyasası tedbirlerinin uygulanması yoluyla NEET’lerin işgücüne katılımının ve istihdam edilebilirliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Selçuk, “Program kapsamında yerel düzeyde NEET’lerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine toplam 17 milyon Avro destek veriyoruz. Hibe programına; sosyal politika ve/veya gençlik alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar),kooperatifler, kalkınma ajansları, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vb.),kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, üniversiteler, işçi sendikaları ve işçi ve işveren konfederasyonları başvuruyor” dedi.
Bakan Selçuk, hibe çağrısına başvuran kurum ve kuruluşlardan projelerinde uygulaması gereken faaliyetlerle ilgili de bilgi verdi. 15-29 yaş arası NEET’lerin hibe projelerinde hedef grup olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Selçuk şunları söyledi:
“Kurum ve kuruluşların NEET’lere ulaşarak İŞKUR’a kayıtlı olmalarını sağlamaları, NEET’lerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla mesleki eğitimler, girişimcilik eğitimleri, iş başı eğitim, bilgisayar kullanımı, yabancı dil vb. temel beceri eğitimleri, iletişim, motivasyon, kararlılık vb. sosyal beceri eğitimleri vermeleri, İŞKUR İl Müdürlükleri ile yakın işbirliği içerisinde gençlere Bireysel Eylem Planları (BEP) hazırlamaları ve gençlere iş arama ödeneği ve taşınma yardımı verilerek aktif iş arama süreçlerinin desteklenmesi, eğitimlere katılan gençlere günlük cep harçlığı verilmesini amaçlıyoruz.”
Bakan Selçuk, hibe programına başvuracak kuruluşların detaylı bilgi ve başvuru formlarına AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının internet sitesinden erişebileceğini bildirdi.
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