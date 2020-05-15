Bakan Selçuk, engelli sivil toplum örgütleri temsilcileriyle video konferansla görüştü:

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nüvit Uyar, Down Sendromu Derneğinden Fulya Ekmen, Türkiye Disleksi Vakfından Atıf Tokar, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfından Nigar Evgin, İşitme Engelliler Konfederasyonundan Orkun Uslukarçı, Uluslararası Sağırlar İslam Federasyonundan Muhammet İkbal Yıldız ve Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonundan İsmail Tek katıldı.
Bakan Selçuk, işaret diline de çevrilen video konferansta yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası'nı kutladı, bu hafta dolayısıyla engellilerin mücadeleleri, başarıları, karşılaştıkları sorunlar ve özellikle erişilebilirlik konusunun kamuoyunda gündeme gelmesini diledi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri anlatan Selçuk, virüsün olumsuz etkilerine karşı toplumun tüm kesimlerine sağlanan destek ve yardımların toplam tutarının 200 milyar lirayı aştığını bildirdi.
Engelli vatandaşları da Kovid-19 salgınına karşı korumak üzere çeşitli tedbirleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, engelli aylığı alan ve Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan engellilerin, 1 Ocak 2020 ve sonrasında süresi dolan raporlarının geçerlilik sürelerini uzattıklarını, daha önce bir aylık verilen ilaçların 3 aylık olarak verilebilmesini sağladıklarını anlattı.
Selçuk, resmi bakım merkezinde bakıma ihtiyacı olan engellilerin özel huzurevleri ve engelli bakım merkezleri ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağını da kaydetti.
Engelli aylığı ve engelli yakını aylığı alan vatandaşlara, düzenli aldıkları aylıkların haricinde biner lira daha ödediklerini hatırlatan Bakan Selçuk, 2015'te onaylanan Engelli Hakları Sözleşmesinin İhtiyari Protokolü'yle engelli vatandaşlara Engelli Hakları Komitesine bireysel başvuru hakkını sağladığını anımsattı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engellilere yönelik politikalarının, her zaman toplumsal hayata katılımlarını sağlama amacı taşıdığını, erişilebilirlik konusunun da asıl muhatabı ve hedef kitlesinin engelliler olduğunu vurguladı. Selçuk, şunları kaydetti:
"Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunu daha aktif hale getiriyoruz. Erişilebilirlikle ilgili toplumsal farkındalığın oluşturulması, hiç kuşkusuz en önemli adımlardan birisi olmalı. Toplumsal farkındalıkla buna hız kazandırabiliriz. 12 bin teknik personele ve yöneticiye erişilebilirlik eğitimi verdik. Bölgesel düzeydeki 'Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri'miz ile de bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki biz beraber, birlikte Türkiye'yiz. Ve erişilebilir bir Türkiye'de hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan ilerleyeceğimize inanıyoruz. Hep, 'Hayaller engelsizdir, hiç kimse geride kalmasın' diyoruz."
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