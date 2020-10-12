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Bakanlık olarak emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu yıl Ağustos ayında 8,2 milyon işçi emeklisi, 2,6 milyon Bağ-Kur emeklisi ve 2,3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptık. Son 2 yılda ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilere verdiği müjdenin kanunlaştığına ve en düşük emekli aylığının 1.500 liraya yükseltildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödendiğini de hatırlattı.



“6 DİNİ BAYRAMIMIZDA EMEKLİLERİMİZE 64.2 MİLYAR LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEDİK"

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda 2018 yılının Ramazan Bayramı’nda emeklilerimize ilk bayram ikramiyesini ödedik. 6 dini bayramımızda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liraya ulaştı.” dedi.



“EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emeklilerin refah seviyelerinin artırılması için çalıştıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.