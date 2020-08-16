Sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çalışma hayatında vatandaş memnuniyetinin esas alındığını ve bu doğrultuda bürokrasiyi kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet verdiklerini belirten Bakan Selçuk “Bakanlığımızın e-devlette 278 uygulama bulunuyor. Hizmetlerimize günlük ortalama 4,3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetten 5’i bakanlığımıza ait” dedi.
Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte vatandaşların evrak işleri ile daha az uğraşmak zorunda kaldığını ifade eden Bakan Selçuk, zaman ve maddi açıdan tasarruf sağladıklarını aktardı.
1,4 MİLYON İŞVEREN TEŞVİKLERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA ÖĞRENİYOR"
1,4 milyon işverenin teşviklerden daha kolay ve etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için ‘Teşvikte kazancım ne kadar?’ uygulamasının hayata geçirdiklerini ve E devlet üzerinden hizmet verdiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Böylece işverenlerimiz sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerini kolayca öğrenebiliyor. Sunmuş olduğumuz destekler sayesinde işverenlerimizi yeni istihdama teşvik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk ayrıca, “Muhtarlarımızın da sosyal güvenliğe ilişkin tüm bildirimlerini 2019 yılında elektronik ortama taşıdık” diye konuştu.
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