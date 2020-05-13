Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle okullar uzun bir süredir uzaktan eğitim sistemine devam ediyor. Öğrenci ve veliler okulların hangi tarihte açılacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" açıklamasında bulundu.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Selçuk, "Ülkemiz koronavirüsle mücadele içindedir. Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli karar almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya ülkelerinin pek çoğundan önce uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da şimdiden görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Bakan Selçuk, "Tüm velilerimizden ve öğrencilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 tarihi itibariyle okulların kapanmasıyla bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik. Uzaktan eğitimdeki temel amacımız çocukların okuldan, dersten soğumamaları, sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas olduğumuz konudur. Bununla ilgili hassasiyetle çalışmalara devam ediyoruz.

TELAFİ EĞİTİMLER OLMAYACAK

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

BAZI İLLERDE OKULLAR AÇILABİLİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir TV programında yaptığı açıklamada, okulların açılış tarihine ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Bazı illerde vaka sayısının az olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, söz konusu illerde okulların erken açılabileceğini söyledi.