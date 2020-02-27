Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Selçuk, “Bakanlık olarak; toplumun en temel birimi olan aileden başlayarak sağlıklı ve güvenli bir gelecek için güvenlik kültürünün kazandırılmasında çocuklarımızdan, gençlerimize, çalışma hayatında bulunan çalışanlarımıza ve işverenlerimize kadar ulaşıyoruz. Bakanlığımız ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği (İSGAM) işbirliğinde, Ankara, Aydın, Gaziantep, İskenderun, İstanbul, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Van olmak üzere 9 üniversitemizde 5 bine yakın öğrencimize “Genç İSG” sempozyumu verildi.

Selçuk sempozyumlar kapsamında, “Tasarımda İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Sanayi 4.0 ve İSG’nin Dönüşümü” ve “Çalışma Hayatı Sizi Bekliyor” başlıklarında sahadan ve akademik hayattan uzmanlarımızı gençlerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

Bakan Selçuk, “Üniversiteli kardeşlerimizle bu kapsamda oluşturduğumuz köprü ile sempozyum programlarımıza katılan her bir öğrencimiz önce kendi üniversitelerinde, iş hayatına atıldıklarında ise işyerlerinde İSG elçisi olarak bayrağı devralacaklar.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “İnsanı merkeze alıyor, iş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriyoruz. Üniversitelerde düzenlediğimiz bu tür sempozyumlarla geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizde, iş sağlığı ve güvenliği anlamında bilinç oluşturup farkındalığı arttırmak gayreti içerisindeyiz.” açıklamasını yaptı.