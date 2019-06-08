Bakan Pekcan ve Varank G-20 ortak oturumunda

Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısı kapsamında düzenlenen ortak oturumda B20 Tokyo Zirvesi ortak tavsiyeleri G20 üye ülkelerinin temsilcileriyle paylaşılırken, ticaret ve dijital ekonomi arasındaki arayüz konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Pekcan, “Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Ortak Oturumu"nda yaptığı konuşmada, dijital ekonominin uluslararası ticarette kolaylaştırıcı olarak önemli bir rolü bulunduğunu ifade ederek, Türkiye’nin e-ticaret ve dijital ekonomi alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) e-ticaret girişimine aktif olarak katıldıklarını anlatan Pekcan, DTÖ'nün e-ticaret müzakereleri konusunda bir platform olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

“Bu, küresel ticareti önemli ölçüde etkileyen ve çok taraflı disiplinleri gerektiren çok dinamik bir konudur. Türkiye müzakereleri aktif olarak takip ediyor. Bu müzakerelerde aradığımız şey temel olarak uygulanabilir, ticari açıdan anlamlı ve dengeli bir sonuçtur. DTÖ'nün kalkınma gündeminin göz ardı edilmesini istemiyoruz. Ülkeler sadece mahremiyet hakkı için değil kendi dijital kapasitelerini artırmak gibi diğer meşru hedefleri doğrultusunda da veriyi regüle etmek isteyebilirler."

Bakan Pekcan, uluslararası toplumun, küresel ve kapsayıcı bir dijital ekonomiyi teşvik etmek için dijital bölünmenin ve politika önerilerinin nasıl üstesinden gelineceğine daha fazla odaklanması gerektiğine inandığını belirterek, “G20 ülkelerinin dijital ekonomi alanındaki iş birliğinin, gelişim için elverişli koşullar sağlamada ve dijital katılımın artırılmasında kilit rol oynadığına inanıyoruz.” diye konuştu.

- "Tüketici güveninin eksikliği dijitalleşmenin önündeki en büyük engel"

Bakan Varank da bu toplantı ve etkinlikler sayesinde dijital ekonominin hem ticaret hem de ekonomi bağlamında daha iyi anlaşılacağını belirterek, dijital ekonomi etkinliklerinin ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 2016 yılında düzenlendiğini, 2017 yılında ise Almanya'da bakan düzeyinde tartışılmaya başlandığını hatırlattı.

Geçen yıl Arjantin’de dijital ekonomi alanında teorik bir çerçeve çizildiğini dile getiren Varank, "Dijital ekonomi çalışmaları 2019 yılında Japonya’da ‘ortak toplantı’ formatında hayata geçti. Önümüzdeki yıl Suudi Arabistan’da dijital ekonomi ve ticaret alanında iş birliğinin önceliklerine yer verileceğini ümit ediyoruz. Deklarasyonda da belirtildiği üzere, sınır ötesi veri akışı, kapsayıcılık ve e-ticaret olmak üzere üç temel kesişim alanı belirlendi. Bununla birlikte, söz konusu kesişim noktalarının yalnızca bu konularla sınırlı olmadığı da aşikar. İyi işleyen bir dijital dünya idealini hayata geçirebilmek için veri akışı kadar güvenliğe de gerekli önemin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Varank, tüketicinin güven eksikliğinin dijitalleşmenin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade ederek, "Bir başka deyişle, tüketicilerin güvenini kazanamamamız halinde, iyi tasarlanmış ancak işleyebilmesi için gerekli alana sahip olmayan bir ekonomik modelle karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca dijitalleşme sürecinde güvenilir bir altyapının kurulmasının yanısıra kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratılması da elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Bakan Pekcan ve Varank'a Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da eşlik etti.