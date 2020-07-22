AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız." dedi.

Sürecek...