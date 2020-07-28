Bakan Pekcan, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ticaret Bakanlığı olarak firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Pekcan, "Bu kapsamda sergilerde, fuarlarda ve numune olarak üretim modellemesinde kullanılacak eşyanın uluslararası hareketini kolaylaştırdık. İş insanlarımız artık elektronik ortamda düzenlenen beyan formu ile beraberinde getirdikleri sergi ve fuar eşyası ile numunelik eşyanın gümrük işlemlerini beklemeden, hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilecek." değerlendirmesinde bulundu.
Pekcan, gerek zaman gerekse maliyet avantajı sağlayacak uygulamanın iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.
İNTERNET SİTESİNDEKİ FORM YETERLİ OLACAK
Öte yandan, Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de nisan ayında yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari hayatta firmaların rekabet gücünün korunması için Türkiye gümrük bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyası ile yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasına ilişkin beyanın, "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu" ile yapılabilmesine imkan sağlanmıştı. Bu kapsamda yayımlanan genelgeyle de söz konusu numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Düzenleme öncesinde, yurt dışından yolcu beraberinde gelen numuneler sözlü beyan formu ile bildiriliyor, sergi ve fuar eşyası ise gümrük beyannamesi ile gümrük idaresine beyan ediliyordu. Yeni düzenlemeyle, Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu"nun doldurması yeterli olacak. Gümrük idaresi tarafından yolcunun tek taraflı beyanına itibar edilerek hem gümrük idaresi hem de firmalar açısından gümrük işlemleri hızlı ve basitleştirilmiş şekilde yürütülecek.
— Ruhsar Pekcan (@pekcan) July 28, 2020
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