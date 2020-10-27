Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekcan, "Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forumu Bakanlar Toplantısı"na video konferans yöntemiyle katıldı.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Pekcan’ın yanı sıra aralarında ABD Ticaret Temsilcisi Robert E. Lighthizer ve Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Jean Asselborn da bulunduğu 30 ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.
Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, halihazırda kapasite fazlası ve düşük fiyatlardan dolayı çeşitli zorluklar yaşayan çelik sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha da kötü bir duruma geldiğini belirterek, Dünya Çelik Derneğinin son tahminlerine göre sektörde 2020 yılı ve sonrası için ufak çaplı bir toparlanma beklense de çelik sektöründeki kapasite-talep açığının büyük ve yapısal olduğunu söyledi.
Salgın nedeniyle ülkelerin korumacı politikalara da yöneldiğine dikkati çeken Pekcan, hangi nedenlerle olursa olsun çelik piyasasına dair politikaların pazar koşullarıyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Pekcan, şöyle devam etti:
"Ne yazık ki son dönemde bazı büyük çelik üreticisi ülke ve ülke gruplarının normal ticaret akışını bozan önlemler ile ithalatı engelleyici politikalar uyguladığını görüyoruz. Bu konuda haksız tedbirlere karşı daha kapsamlı iş birliği yapmalı ve sorunun temel nedenine odaklanmalıyız. Çelik sektöründe uzun süredir devam eden bir problem olan kapasite fazlası küresel ölçekte bir sorun ve bu sorunun çözümünde ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor. Bu amaçla forumun çözüm amaçlı çalışmalarının devamını destekliyor, tüm büyük aktörlerin katılımıyla forumun amacına en iyi şekilde hizmet edebileceğini düşünüyoruz."
KÜRESEL FORUM ÇELİK PİYASALARININ İŞLEYİŞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ HEDEFLİYOR
2015 yılında küresel çelik kapasite fazlasının 800 milyon tonu aşması sonucu, bu alanda uluslararası iş birliğini artırmak amacıyla 2016 yılında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde “Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forum”un oluşturulması kararlaştırılmış ve söz konusu Forum, 2017 yılında Almanya’nın G20 Başkanlığı’nda kurulmuştu.
Küresel forum, çelik kapasitesindeki gelişmelere, kapasite fazlası ve sanayi reformuna ilişkin politikalara ve sübvansiyonlara ilişkin forum üyeleri arasında bilgi/veri paylaşımının geliştirilmesini ve kapasite fazlasının azaltılmasına yönelik etkin adımlar atılmasını ve böylelikle çelik piyasalarının işleyişinin güçlendirilmesini hedefliyor.
2017-2019 yılları arasında çalışmalarını G20 ülkeleri ve OECD üyelerinin katılımıyla sürdüren Forum’a, Çin ve Suudi Arabistan, 2020 yılından itibaren katılım sağlamayacaklarını belirtmiş, forumun başkanlığı bu yıl Avrupa Birliği ve Güney Kore tarafından üstlenilmişti.
Toplantı öncesinde yayınlanan kapsamlı raporda ise çelik sektöründeki küresel kapasite fazlasının ciddiyetine ilişkin güncel durum paylaşılmış, fazla kapasite ile mücadelede küresel iş birliğinin elzem olduğu vurgulanmıştı.
Sektördeki kapasite fazlasının uluslararası çelik ticaretine de piyasa bozucu yansımaları olduğuna işaret edilen raporda, sektörün ticaret politikası savunma araçları ile karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!