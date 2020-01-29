29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarını yenilediklerini belirterek, "Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız." dedi.
Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu yılki gün temasının "İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler" olduğunu söyledi.
Bakanlık olarak yasal ticaretin desteklenmesi, yasal olmayan ticaretin ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Pekcan, aynı zamanda dünyadaki bitki ve hayvan sağlığı açısından hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve türleri azalan canlıların ticaretinin önüne geçilmesi yönünde de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Pekcan, Bakanlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Gümrüklerde dijitalleşme ve kaçakçılıkla mücadeleyle ilgili çok önemli adımlar attık. Bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Gümrük Rehberi ile vatandaşlarımıza gümrüklerdeki haklarını basit bir dille anlattık. Bu çalışmalarımız vatandaşlar tarafından çok takdir edildi. 1,5 senede gümrüklerde olmazı başardık." diye konuştu.
GÜMRÜK KAPILARININ MODERNİZASYONU
Gümrük kapılarındaki modernizasyon çalışmalarına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:
"Geçen sene Kapıköy ve Sarp kapılarımızı yenileyerek devreye aldık. Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız. Zeytindalı'nı da devreye aldık. Oradaki prefabrik binamızda arkadaşlarız özverili çalışıyorlar. Bizler de personelimizin çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Habur Sınır Kapımızın inşaatına devam ediyoruz. Bitişi 2021 sonunda görünüyor ancak ben onun 2020 sonunda yetiştirilmesini istiyorum."
Bakanlığın misyonunun yasal ticaretin kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaretin önlenmesi olduğunu vurgulayan Pekcan, ticaretin kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi vizyonu çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.
SERTİFİKA VE ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ
Bakan Pekcan, konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanan 2020 Liyakat Sertifikası almayı hak kazanan Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personele sertifikalarını verdi.
Ayrıca, Bakanlıkta düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren personel de ödüllerini Bakan Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran'ın elinden aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!