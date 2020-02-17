17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını bildirdi.
Pekcan, yazılı açıklamasında, 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de 28,9 milyar dolar nakdi kredi ve 21,1 milyar dolar sigorta/garanti olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının yüzde 26,3'üne destek sağlamayı hedeflediğini ifade etti.
Türk Eximbank'ın ihracatçıların gerek Türk lirası gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam ettiğini vurgulayan Pekcan, bankanın en son Aralık 2019'da ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan faiz indirimi yaptığını hatırlattı.
Pekcan, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda ülke risk priminde yaşanan gerilemenin gelecek dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türk Eximbank önümüzdeki dönem uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti. Bu kapsamda, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapıldı. Yeni indirimle birlikte faizler, kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 1,80-2,00, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 0,30-1,50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/euribor+yüzde 1,00-3,75 aralığına gerilemiş oldu."
Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni dönemde 120 günden 10 yıla kadar uzanan vade aralığında ve rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirterek, "Söz konusu düzenleme her ay yeni rekorlara imza atan değerli ihracatçılarımıza hayırlı olsun. İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek ve yeni pazarlara rahatça açılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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