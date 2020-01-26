Bakan Pekcan: Elazığ ve Malatya'daki esnafın kredilerinin 1 yıllık taksit ve faizlerini, TESKOMB öde

AA

Pekcan, Twitter hesabından, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, açıklamasında "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin, 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir." ifadesini kullandı.