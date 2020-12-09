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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz Ekim ayında görevine başlayan AB Ticaret Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkileri, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Brexit, çelik koruma önlemleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Serbest Ticaret Anlaşmaları, A.TR belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

Konuşmasına ekim ayında AB’nin Ticari İşlerinden Sorumlu komiseri olarak görevlendirilen Dombrovskis’e başarılar dileyerek başlayan Pekcan, Dombrovskis’in yeni görev döneminde Türkiye ile AB arasında ticari ilişkileri daha ileri taşıyacak yakın ve etkili bir diyaloğun kurulacağına inandığını dile getirdi.

Bugün küresel anlamda karşı karşıya kalınan ticari ve ekonomik sorunlara rağmen Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yakın işbirliğinin daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Pekcan, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkileri ileri taşımanın Avrupa bölgesindeki değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve rekabetçiliğin artırılması bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine de değinen Pekcan, anlaşmanın, her iki tarafın da ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini ve karşılıklı birçok kazanım sağladığını söyledi.

Pekcan, Gümrük Birliği anlaşmasında mevcut yapının günümüz gereklerine cevap vermekte yetersiz kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak Gümrük Birliğinin güncellenmesine büyük önem veriyoruz. Günümüz ekonomik ortamında Gümrük Birliği, tarafların beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra anlaşma, hizmetler, e-ticaret gibi sektörleri kapsamıyor. Yaşadığımız dijital çağda bu alanların önemi giderek artıyor. Koronavirüsün küresel ekonomiye getirdiği zorluklar, Gümrük Birliğini güncelleme ihtiyacını ve dünyadaki mevcut değer zincirlerinin yeniden yapılandırılması gerekliliğini daha da güçlendirdi. Mevcut anlaşmanın hem yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi, hem de yapısal sorunları giderecek şekilde güncellenmesi önem taşıyor. Avrupa Komisyonundan da bu konuda destek bekliyoruz.”

İNGİLTERE İLE STA GÖRÜŞMELERİ VE AB'NİN ÇELİK ÖNLEMLERİ

Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Birleşik Krallık (BK) ile Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) AB ile eş anlı olarak yürürlüğe koymayı amaçladıklarını belirten Pekcan, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımdan, STA kapsamında menşe kuralları dayalı bir düzene geçişin olumsuz etkilerini bertaraf etmek açısından AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Türkiye ile üçlü kümülasyon kurulmasının elzem olduğunu kaydetti.

AB tarafından çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemlerine ilişkin Türkiye’nin endişe ve beklentilerini de gündeme getiren Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin, söz konusu korunma önlemlerinden en fazla olumsuz etkilenen ülke olduğuna dikkati çekti. Pekcan, AB’nin önlemlerinin iki taraf arasındaki anlaşmalara ve ortaklık ruhuna uygun şekilde gözden geçirilmesini talep etti.

"YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ULUSLARARASI FİNANSMAN ERİŞİMİ ÖNEMLİ"

Avrupa Komisyonunun geçen yıl Aralık ayında açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabatakı ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini anlatan Pekcan “Bu değişikliklerin Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamında ticari ilişkileri üzerindeki etkilerinin farkındayız. Bu dönüşüm büyük yatırımlar ve finansman gerektiriyor. Bu anlamda kapsayıcı bir finansman mekanizmasının sağlanması ve Türkiye’deki yeşil dönüşümü desteklemek için hem AB hem de uluslararası finansmana erişimin temin edilmesi kritik önem taşıyor. “

Pekcan, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında AB tarafından atılacak adımların ticarette bir korunma aracına dönüşmemesi, bunun yerine AB’nin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bir işbirliğinin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Dombrovskis ise görüşmede, Türkiye’nin Gümrük Birliği sayesinde AB’nin değer zincirlerine entegre olmuş kilit bir ortak olduğunu belirtti.

Dombrovskis, Türkiye-AB ilişkilerinin her iki tarafın vatandaşları, iş dünyaları ve bölge için çok önemli olduğunu, Türkiye’nin AB için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İkili görüşmenin ardından Pekcan, pandemi sonrasında Dombrovskis’i Ankara’ya davet ederken, Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis pandemi sonrasında Pekcan’la bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyacağını dile getirdi.